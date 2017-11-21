Дирк Кайт: "Ван Дейк очень хорошо подойдет "Ливерпулю"

Бывший нападающий сборной Голландии Дирк Кайт считает, что у его соотечественника Виргила ван Дейка может все получиться в "Ливерпуле". Ранее СМИ писали, что "красные" интересуются голландским защитником.

– Я знаю Виргила, я не играл с ним в сборной, но он отличный игрок, – цитирует Sky Sports Кайта. – Посмотрим, что произойдет во время зимнего перерыва или в конце сезона. Не думаю, что мне необходимо говорить, что он игрок, который очень хорошо подойдет "Ливерпулю". У него правильный менталитет, и он отличный защитник. Он мог бы отлично поработать в "Ливерпуле", но я не тот, кто должен говорить, усилит он команду или нет. Это зависит от клуба.