Дэйли Блинд: "Буду играть там, где скажет Моуринью"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд подчеркнул, что готов играть на любой позиции, где понадобится главному тренеру Жозе Моуринью. В текущем сезоне 27-летний голландец провел во всех турнирах 41 матч, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

– Я чувствую себя очень уверенно на позиции центрального защитника, – приводит официальный сайт "красных дьяволов" слова Блинда. – Я много раз играл в центре обороны в прошлом сезоне, поэтому могу сказать, что уверен в себе и чувствую себя комфортно на этой позиции. Все знают мое мнение по этому вопросу – я буду играть там, где будет нужно тренеру. Я просто хочу играть, как и все остальные.