Дэвид Мейлер: "Во втором тайме "Халл" был похож на себя"

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер после матча 8-го тура чемпионшипа с "Сандерлендом" (1:1) заявил о том, что команде нужно улучшать свою игру.

При этом хавбек, ставший автором гола, отметил, что "тигры" были похожи на самих себя во второй половине встречи.

- Было приятно попасть в оценочный лист, - написал Мейлер на своей странице в Твиттере. - Во второй половине матча мы были похожи на себя. Но "Халу" все еще есть что улучшать.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Сандерленд"