Дэнни Миллс: "Фергюсон не потерпел бы поведения Погба"

Бывший игрок сборной Англии Дэнни Миллс считает, что поведение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба недопустимо. Француз признался, что не очень ответственно отнесся к игре с "Брайтоном" (2:3).

– Я не думаю, что между Погба и Моуринью есть личные проблемы, – цитирует Sky Sports Миллса. – Не верю в это. Думаю, что у Погба есть проблемы с клубом. Вопрос в том, кто более великий и важный. Если бы был Алекс Фергюсон в команде, он не потерпел бы такой ситуации. Думаю, Погба бы вылетел. Фергюсон умел работать с лучшими игроками.