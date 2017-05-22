Дембеле будет сделана операция на этой неделе

Полузащитнику "Тоттенхэма" Муссе Дембеле на этой неделе будет сделана операция. Из-за этого 29-летний бельгиец не полетит с командой в Гонконг на товарищеский матч против "Китчи", который состоится 26 мая.

"Дембеле на этой неделе пройдет запланированную процедуру, чтобы разрешить проблему с левой ногой", - говорится в сообщении "Тоттенхэма" в Твиттере.