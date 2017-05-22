Дембеле будет сделана операция на этой неделе. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:47 | ФУТБОЛ — Англия

Дембеле будет сделана операция на этой неделе

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Полузащитнику "Тоттенхэма" Муссе Дембеле на этой неделе будет сделана операция. Из-за этого 29-летний бельгиец не полетит с командой в Гонконг на товарищеский матч против "Китчи", который состоится 26 мая.

"Дембеле на этой неделе пройдет запланированную процедуру, чтобы разрешить проблему с левой ногой", - говорится в сообщении "Тоттенхэма" в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ros

Дух рано или поздно становится дембеле, а перед дембеле лежат все мечты! Потому что любят его очень — и здесь, и там. ... Потому что дембеле больше в армию не берут.

11:56