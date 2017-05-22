Дембеле будет сделана операция на этой неделе

Полузащитнику "Тоттенхэма" Муссе Дембеле на этой неделе будет сделана операция. Из-за этого 29-летний бельгиец не полетит с командой в Гонконг на товарищеский матч против "Китчи", который состоится 26 мая.
"Дембеле на этой неделе пройдет запланированную процедуру, чтобы разрешить проблему с левой ногой", - говорится в сообщении "Тоттенхэма" в Твиттере.
UPDATE: @mousadembele will this week undergo a planned procedure to resolve a persistent problem with his left foot. pic.twitter.com/o2KGO65kb5– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 мая 2017 г.
ros
Дух рано или поздно становится дембеле, а перед дембеле лежат все мечты! Потому что любят его очень — и здесь, и там. ... Потому что дембеле больше в армию не берут.
11:56