Дефо согласился на переход в "Борнмут". ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:50 | ФУТБОЛ — Англия

Дефо согласился на переход в "Борнмут"

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Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо дал согласие на переход в "Борнмут", утверждает Sky Sports. По информации источника, 34-летний англичанин присоединится к новой команде на правах свободного агента. Официально о переходе будет объявлено после того, как игрок обсудит личные условия и пройдет медицинское обследование.

В минувшем сезоне Дефо сыграл в 40 матчах, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Однако его команда вылетела в чемпион-лигу, но сам футболист не намерен играть во втором по силе дивизионе Англии.

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