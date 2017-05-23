Дефо согласился на переход в "Борнмут"

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо дал согласие на переход в "Борнмут", утверждает Sky Sports. По информации источника, 34-летний англичанин присоединится к новой команде на правах свободного агента. Официально о переходе будет объявлено после того, как игрок обсудит личные условия и пройдет медицинское обследование.

В минувшем сезоне Дефо сыграл в 40 матчах, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Однако его команда вылетела в чемпион-лигу, но сам футболист не намерен играть во втором по силе дивизионе Англии.