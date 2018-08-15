Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне получил серьезную травму колена, сообщает Sportsmole. Хавбек повредил колено на тренировке и может пропустить несколько месяцев и, возможно, вернуться в строй только к 2019 году.

В 2016 году у Де Брейне уже были проблемы с коленом, из-за которых он выбыл на 2 месяца.

В прошлом сезоне бельгиец провел 37 матчей, забил 8 голов в премьер-лиге и помог "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии. В нынешнем сезоне он отыграл 30 минут в игре первого тура против "Арсенала" (2:0).