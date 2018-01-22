Де Брейне будет получать 260 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает ESPN. Соглашение с хавбеком будет рассчитано до 2024 года.

Предполагается, что зарплата футболиста составит 260 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Предыдущий договор 26-летнего бельгийца был рассчитан до лета 2021-го.

Напомним, что де Брейне выступает за "горожан" с 2015 года. В текущем сезоне он провел в составе "Сити" 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и тринадцать раз ассистировал партнерам по команде.