Дайч в ближайшее время возглавит "Эвертон"?

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч в ближайшие сутки получит официальное предложение от "Эвертона", информирует Sky Sports. Ранее ливерпульский клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды. 54-летний Куман возглавил "Эвертон" в 2016 году. В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что Дайч рассматривался в качестве кандидатуры на пост наставника "Лестера". Напомним, 46-летний англичанин работает в "Бернли" с 2012 года.

Добавим, что, по информации СМИ, Куман может возглавить сборную Голландии