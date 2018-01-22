"Челси" может купить у "Вест Хэма" Арнаутовича

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Челси", сообщает ESPN. Главный тренер "синих" Антонио Конте лично заинтересован в услугах игрока. Трансфер оценивается в 44 миллиона фунтов стерлингов. Руководство лондонского клуба в связи с нестабильностью основного нападающего Альваро Мораты намерен приобрести в команду еще одного футболиста на его позицию.Помимо 28-летнего австрийца "аристократы" рассматривают варианты подписания форвардов Энди Кэрролла, Эдина Джеко или Питера Крауча.

Арнаутович перешел в "Вест Хэм" из "Стоук Сити" летом 2016 года. В этом сезоне футболист провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее, напомним, сообщалось об интересе "молотобойцев" к нападающему сборной России и "Краснодара" Федору Смолову.