"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью

"Челси" и "Арсенал" не выявили победителя в матче 5-го тура чемпионата Англии, встреча завершилась со счетом 0:0. Хозяева поля продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до четырех игр кряду.

Отметим, что на 87-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник "Челси" Давид Луиз. Форвард "Арсенала" Алексис Санчес начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле лишь во втором тайме.

После этого результата "Челси" поднялся на третье место в турнирной таблице, "Арсенал" занимает 12-е место.

Чемпионат Англии

5-й тур

"Челси" – "Арсенал" – 0:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Азар, 70), Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46).

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмси, Ивоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73), Колашинац, Ляказетт (Санчес, 66).

Предупреждения: Давид Луиз, 52. Мората, 65. Эль-Ненни, 84. Колашинац, 90+1. Бельерин, 90+3.

Удаление: Давид Луиз ("Челси"), 87.

Судья: Оливер.

17 сентября. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

Трансляция матча "Челси" - "Арсенал"