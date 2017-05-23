Челлино полностью продал "Лидс" другому итальянскому бизнесмену

Бизнесмен Андреа Радриццани завершил приобретение "Лидса", сообщает официальный сайт клуба. Зимой итальянец выкупил 50 процентов акций, а сейчас он стал единоличным акционером, приобретя оставшиеся у Массимо Челлино.

– Я очень рад стать владельцем такого великого клуба, – цитирует официальный сайт Радриццани. – Меня привлекло наследие и история "Лидса". Мы готовы двигаться вперед. У нас много работы, я отдаю себе в этом отчет. Могу заверить болельщиков, что будем делать все возможное, чтобы создать успешную команду.

В прошедшем сезоне "Лидс" занял седьмое место в чемпион-лиге, в декабре прошлого года Челлино был признан виновным в нарушении правил деятельности футбольных агентов и отстранен от футбольной деятельности на 18 месяцев, начиная с 1 февраля 2017 года.