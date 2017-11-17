CAS отказал Силве в регистрации в качестве игрока "Лестера"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал полузащитнику Адриену Силве во временной регистрации в качестве игрока "Лестера", сообщает пресс-служба суда в Лозанне. Вместе с тем, рассмотрение его апелляции на решение ФИФА продолжается.

Напомним, "Лестер" приобрел Силву у "Спортинга" 31 августа, но не успел оформить документы до закрытия периода регистраций. Трансферный лист пришел в ФИФА через 14 секунд после крайнего срока. В результате "лисы" не смогли внести Силву в заявку.

"Лестер" подал апелляцию в ФИФА, но она была отклонена. После этого клуб и футболист обратились в CAS.