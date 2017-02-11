Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Уотфордом"

11 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,28 – Н 5,86 – П2 11,00

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" 11 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" 11 февраля на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-1, 14 – 6.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 31 января 2007 года Чемпионат АПЛ "МЮ" – "Уотфорд" 4:0 14 апреля 2007 года 1/2 Кубка Англии "Уотфорд" – "МЮ" 1:4 21 ноября 2015 года Чемпионат АПЛ "Уотфорд" – "МЮ" 1:2 2 марта 2016 года Чемпионат АПЛ "МЮ" – "Уотфорд" 1:0 18 сентября 2016 года Чемпионат АПЛ "Уотфорд" – "МЮ" 3:1

Прогноз "СЭ"

"МЮ" довел беспроигрышную серию до 15 матчей, но она магическим образом не обернулась для команды продвижением по турнирной таблице – "красные дьяволы" как были шестыми, так и остались. Но в этом туре у них есть реальный шанс наконец-то подняться хотя бы в пятерку, так как "Ливерпуль" может потерять очки в матче с "Тоттенхэмом". В первом круге "Уотфорд" победил "Юнайтед", но сейчас "шершням" предстоит играть в гостях, да и соперник находится в лучшем состоянии. "МЮ" дома за весь сезон проиграл всего раз, а в четырех последних матчах на "Олд Траффорд" не пропускал. Едва ли у "Уотфорда" получится победить на поле "МЮ" впервые с 1978 года.

Прогноз "СЭ" – 2:0.