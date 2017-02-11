Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Уотфордом"

11 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,28 – Н 5,86 – П2 11,00
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" 11 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" 11 февраля на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-1, 14 – 6.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
31 января 2007 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Уотфорд"
|
4:0
|
14 апреля 2007 года
|
1/2 Кубка Англии
|
"Уотфорд" – "МЮ"
|
1:4
|
21 ноября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Уотфорд" – "МЮ"
|
1:2
|
2 марта 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Уотфорд"
|
1:0
|
18 сентября 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Уотфорд" – "МЮ"
|
3:1
Прогноз "СЭ"
"МЮ" довел беспроигрышную серию до 15 матчей, но она магическим образом не обернулась для команды продвижением по турнирной таблице – "красные дьяволы" как были шестыми, так и остались. Но в этом туре у них есть реальный шанс наконец-то подняться хотя бы в пятерку, так как "Ливерпуль" может потерять очки в матче с "Тоттенхэмом". В первом круге "Уотфорд" победил "Юнайтед", но сейчас "шершням" предстоит играть в гостях, да и соперник находится в лучшем состоянии. "МЮ" дома за весь сезон проиграл всего раз, а в четырех последних матчах на "Олд Траффорд" не пропускал. Едва ли у "Уотфорда" получится победить на поле "МЮ" впервые с 1978 года.
Прогноз "СЭ" – 2:0.