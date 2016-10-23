Букмекеры отдают предпочтение "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 9-го тура премьер-лиги. В последнем из них "Челси" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 2,14 – Н 3,36 – П2 3,51

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:0. Он возвращается на стадион, где долгое время не проигрывал. Лишь в 78-м домашнем матче во главе "Челси" Жозе Моуринью уступил, а до этого всякий раз набирал очки. Получится ли сейчас у португальца добиться хотя бы ничьей на "Стэмфорд Бридж"? В прошлом декабре он отнюдь не друзьями расстался со многими нынешними футболистами "синих", так что настрой у Моуринью будет запредельным. Но у "Челси" свои задачи: "синим" нужно возвращаться в четверку, а для этого необходимо устранять прямых конкурентов. Переключение на схему с тремя защитниками можно признать удачным, хотя поначалу это казалось бессмыслицей. "Манчестер Юнайтед" будет тяжело взломать такую оборону, учитывая, что "красные дьяволы" снова наверняка собираются играть вторым номером. Вполне вероятно, что во второй раз за неделю центральный матч тура с яркой вывеской завершится безголевой ничьей.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Манчестер Юнайтед".