Букмекеры оценивают победу "Ливерпуля" над "Суонси" с коэффициентом 1,44

1 октября состоится матч 7-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Суонси" – "Ливерпуль". Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Суонси" – "Ливерпуль"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,95 – Н 4,93 – П2 1,44
Трансляция матча "Суонси" – "Ливерпуль" 1 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Суонси" – "Ливерпуль".
Прямая трансляция матча "Суонси" – "Ливерпуль" 1 октября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=3-6, 14 – 21.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
28 октября 2014 года
|
1/8 Кубка лиги
|
"Ливерпуль" – "Суонси"
|
2:1
|
29 декабря 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Суонси"
|
4:1
|
16 марта 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Суонси" – "Ливерпуль"
|
0:1
|
29 ноября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Суонси"
|
1:0
|
1 мая 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Суонси" – "Ливерпуль"
|
3:1
Прогноз "СЭ"
Когда-нибудь безбашенная команда Юргена Клоппа выдохнется – невозможно весь чемпионат играть на запредельных скоростях и не останавливаться ни на секунду. Но пока у "Ливерпуля" хватает запаса сил, чтобы продолжать побеждать и забивать. "Суонси" проиграл в четырех из пяти последних встреч во всех турнирах, так что для Франческо Гвидолина любой матч может стать последним в роли тренера валлийцев. Может быть, и этот: атака "Ливерпуля" ныне находится в бешеной форме, так что ставить против нее нельзя. Но записать первый сухой матч в чемпионате "красным" не удастся.
Прогноз "СЭ" – 1:3.