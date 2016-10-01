Букмекеры оценивают победу "Ливерпуля" над "Суонси" с коэффициентом 1,44

1 октября состоится матч 7-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Суонси" – "Ливерпуль". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Суонси" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,95 – Н 4,93 – П2 1,44

Трансляция матча "Суонси" – "Ливерпуль" 1 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Суонси" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Суонси" – "Ливерпуль" 1 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=3-6, 14 – 21.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 октября 2014 года 1/8 Кубка лиги "Ливерпуль" – "Суонси" 2:1 29 декабря 2014 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "Суонси" 4:1 16 марта 2015 года Чемпионат АПЛ "Суонси" – "Ливерпуль" 0:1 29 ноября 2015 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "Суонси" 1:0 1 мая 2016 года Чемпионат АПЛ "Суонси" – "Ливерпуль" 3:1

Прогноз "СЭ"

Когда-нибудь безбашенная команда Юргена Клоппа выдохнется – невозможно весь чемпионат играть на запредельных скоростях и не останавливаться ни на секунду. Но пока у "Ливерпуля" хватает запаса сил, чтобы продолжать побеждать и забивать. "Суонси" проиграл в четырех из пяти последних встреч во всех турнирах, так что для Франческо Гвидолина любой матч может стать последним в роли тренера валлийцев. Может быть, и этот: атака "Ливерпуля" ныне находится в бешеной форме, так что ставить против нее нельзя. Но записать первый сухой матч в чемпионате "красным" не удастся.

Прогноз "СЭ" – 1:3.