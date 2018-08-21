Браво может пропустить весь сезон из-за травмы

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво может пропустить сезон 2018/2019 из-за травмы, полученной на тренировке, информирует Goal. По данным издания, повреждение оказалось серьезнее, чем ожидалось. Восстановление может занять несколько месяцев и продлиться вплоть до конца сезона.

В понедельник у голкипера был выявлен разрыв ахиллова сухожилия. В четверг Браво пройдет углубленное обследование в клинике в Барселоне.

Сам футболист настроен оптимистично.

– Неважно, что случилось или каким ужасным это кажется сегодня. Жизнь продолжается, завтра, несомненно, будет лучше, – написал Браво в своем Твиттере.