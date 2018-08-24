Брат владельца "Манчестер Сити" пытался купить "Ливерпуль"

Двоюродный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура пытался приобрести "Ливерпуль". Как сообщает Daily Mail, шейх Халед бен Заид Аль Нахайян в конце 2017 года предлагал два миллиарда фунтов стерлингов за "Ливерпуль" его нынешним владельцам – американской компании Fenway Sports Group. В распоряжении издания оказались соответствующие документы.

Американские владельца отказались продавать "Ливерпуль", хотя переговоры шли до начала 2018 года. При этом издание подчеркивает, что Fenway Sports Group была готова продать клуб, но на более выгодных условиях и при сохранении у себя небольшой доли в "Ливерпуле".