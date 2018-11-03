"Босс". Футболки "Лестера" в память о погибшем владельце

"Лестер" выпустил специальные футболки в память о погибшем владельце клуба Вишае Шриваддханапрабха. На них изображен портрет бизнесмена, а также написано "босс" и "вы навсегда останетесь в наших сердцах".

Напомним, в результате крушения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) погибли пять человек: миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала - Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.

Все о чемпионате Англии - здесь