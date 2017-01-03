12:43 | ФУТБОЛ — Англия

Борис Беккер - Гвардьоле: "Возьмите холодного пива и расслабьтесь"

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Известный в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер призвал наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу расслабиться и сбросить напряжение. Он обеспокоен словами испанца о том, что тот подумывает о завершении карьеры, а также резкой критикой судейства в Англии и недоброжелательным общением с прессой со стороны Гвардьолы.

– Вперед, Гвардьола! – написал в своем твиттере Беккер. – В последнее время вы подвержены стрессу, дела идут не лучшим образом, но мы вас любим. Возьмите холодного английского пива и расслабьтесь.

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