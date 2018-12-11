Болельщик "Челси": "Я оскорблял Стерлинга, но не по расовому признаку"

60-летний болельщик "Челси" Колин Уинг, который подозревается в расистском оскорблении вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, признал, что использовал нецензурные выражения, но утверждает, что в его словах не было расизма.

Болельщик попал в кадр трансляции, когда он оскорблял футболиста. В интервью Daily Mail он рассказал, что его сезонный абонемент был аннулирован, при этом он ходил на матчи команды уже 50 лет. Также он утверждает, что его уволили с работы.

- Мне очень стыдно за мое поведение. Мне очень грустно, - сказал болельщик. - Но я не называл его "черным ***", я назвал его "манкунианским ***" (звездочки заменяют нецензурное слово).

После матча с "Челси" (0:2) в чемпионате Англии Стерлинг пожаловался на расистские оскорбления с трибун.

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