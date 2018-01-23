"Бернли" продлил контракт с главным тренером

"Бернли" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Шоном Дайчем. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до 2022 года. Под его руководством команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка в 24 встречах.

– Я еще молод в тренерском деле, учусь и совершенствуюсь, – сказал Дайч. – Верю, что "Бернли" – это подходящее место для развития.

Напомним, что Дайч работает с клубом с 2012 года и дважды выводил команду в премьер-лигу.