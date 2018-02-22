Бернарду Силва: "В "Монако" я узнал почти все, что знаю о футболе"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поблагодарил свой бывший клуб "Монако". 23-летний португалец с 2014 по 2017 год выступал за монегасков. Также он назвал наставника "горожан" Хосепа Гвардьолу фантастическим тренером.

- Я очень горжусь тем, что играл за "Монако" и работал под руководством Леонарду Жардима, - цитирует SFR Силву. - В "Монако" я узнал почти все, что знаю о футболе. Гвардьола? Я хотел перейти в "Манчестер Сити", чтобы играть за него и тренироваться под его руководством. До сих пор я очень счастлив. Он фантастический тренер.