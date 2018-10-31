Бернарду Силва не считает "МЮ" конкурентом в борьбе за чемпионство

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал команды, которые смогут составить конкуренцию его клубу в борьбе за чемпионство. По его словам, "Манчестер Юнайтед" в число конкурентов не входит.

– Думаю, что титул будет сложно выиграть, поскольку в прошлом сезоне от нас такого результата не ждали, а теперь соперники будут играть более собранно, – цитирует The Mirror Силву. – Они будут сильнее выкладываться в матчах с нами. Думаю, что главные конкуренты это "Челси", "Ливерпуль", они очень сильны. Как и "Арсенал". Даже "Тоттенхэм" после поражения от нас остается в гонке.