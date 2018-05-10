10:17 | Футбол — Англия

Бенитес советует пригласить Шелви в сборную Англии на ЧМ-2018


Главный тренер "Ньюкасла"  Рафаэль Бенитес считает, что его полузащитник Джонджо Шелви должен быть приглашен в сборную Англии на ЧМ-2018. За национальную команду хавбек не играл с 2015 года.

– Думаю, он может серьезно повлиять на игру, – цитирует AFP Бенитеса. – Это особый вид полузащитника, который отличается от того, что есть в сборной. Уверен, что английской команде важно иметь разноплановых игроков, которые могут дать преимущество за счет добавления вариантов игры. Когда вокруг него есть футболисты, которые двигаются, он способен себя очень ярко проявлять.

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