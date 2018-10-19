Бьельса пожертвовал 2,5 миллиона евро своему родному клубу

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса пожертвовал 2,5 миллиона евро аргентинскому "Ньюэллз Олд Бойз", сообщает BBC. На эти деньги клуб построил новую тренировочную базу, которая откроется в следующем месяце. В "Олд Бойз" Бьельса начал карьеру футболиста, которую, впрочем вынужден был завершить в 25 лет из-за травмы. Сразу после завершения выступлений он вошел в тренерский штаб "Олд Бойз" и работал в структуре клуба с 1980 по 1992 год, причем два последних года - как главный тренер, выиграв с командой два чемпионата Аргентины.

- Этот клуб сформировал меня. Я получил больше, чем дал им, так что я выплатил долг, а не сделал подарок, - сказал Бьельса о своем пожертвовании. - Инфраструктура поможет команде хорошо готовиться к матчам. Для команды важны две вещи - уровень футболистов и уровень подготовки.