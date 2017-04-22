Батшуайи и Педро - в атаке "Челси" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Тоттенхэма" на полуфинальный матч Кубка Англии.

"Челси": Куртуа – Давид Луиз, Аспиликуэта, Аке – Мозес, Канте, Матич, Алонсо – Виллиан, Батшуайи, Педро. Запасные: Бегович, Терри, Зума, Фабрегас, Чалоба, Азар, Диегу Коста.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Фертонген – Эриксен, Дембеле, Ваньяма, Алли – Сон, Кейн. Запасные: Лопес, Уокер, Дэйвис, Виммер, Сиссоко, Нкуду, Янссен.

Напомним, что матч "Челси" – "Тоттенхэм" состоится сегодня, 22 апреля, и начнется в 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.