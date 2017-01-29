Бастиан Швайнштайгер: "Великолепная победа на глазах у фанатов "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Уигана" (4:0). Швайнштайгер стал автором одного из голов. Для него это был второй выход на поле в составе основной команды в текущем сезоне и первый - в "старте" с 9 января 2016 года.

"Великолепный вечер и великолепная победа на глазах у наших фанатов! Спасибо всем за поддержку!" - написал Швайнштайгер в своем твиттере.