23:26 29 января | ФУТБОЛ — Англия

Бастиан Швайнштайгер: "Великолепная победа на глазах у фанатов "МЮ"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Уигана" (4:0). Швайнштайгер стал автором одного из голов. Для него это был второй выход на поле в составе основной команды в текущем сезоне и первый - в "старте" с 9 января 2016 года.

"Великолепный вечер и великолепная победа на глазах у наших фанатов! Спасибо всем за поддержку!" - написал Швайнштайгер в своем твиттере.

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Материалы REN-TV

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