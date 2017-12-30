Азар - в запасе "Челси" на матч со "Стоук Сити"

Стали известны составы "Челси" и "Стоук Сити" на матч 21-го тура чемпионата Англии. Хавбек лондонцев Эден Азар начнет встречу на скамейке запасных. Полностью заявки команд выглядят следующим образом.

"Челси": Куртуа - Рюдигер, Аспиликуэта, Кэйхилл - Мозес, Дринкуотер, Канте, Алонсо - Виллиан, Мората, Педро.

Запасные - Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Фабрегас, Бакайоко, Азар, Батшуайи.

"Стоук Сити": Батленд - Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Таймон - Диуф, Флетчер, Адам, Собхи - Афеллай - Бераино.

Запасные - Грант, Аллен, Шупо-Мотинг, Шачири, Крауч, Нгой, Суттар.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.