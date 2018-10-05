Азар назвал лучших игроков чемпионата Англии

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что ему безразлично, назовут ли его лучшим игроком АПЛ.

- Возможно, некоторые люди думают, что лучшими футболистами являются те, кто забивает много голов, - сказал Азар в интервью Daily Mail. - А кто-то так не считает. Сейчас я играю хорошо, но если меня назовут лучшим, мне это будет безразлично.

В премьер-лиге много отличных игроков: Агуэро, Де Брейне, который сейчас травмирован, но все равно является одним из лучших. Салах был лучшим в прошлом сезоне. За "Челси" выступает Канте, который также очень хорош.

Азар в текущем сезоне провел 9 матчей в составе "синих" и забил 7 голов.

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