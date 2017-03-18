14:24 | ФУТБОЛ — Англия

Азар может не сыграть со сборной России

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Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар получил мышечную травму и может пропустить товарищеский матч против сборной России. Об этом в своем "Твиттере" сообщил бельгийский журналист Кристоф Теро. По его словам, 26-летний хавбек не поехал с "Челси" на сегодняшний гостевой матч 29-го тура чемпионата Англии со "Стоук Сити". Также Азар рискует пропустить встречу отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Греции, которая пройдет 25 марта. Матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта и станет первой игрой на стадионе "Фишт" в Сочи.

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Материалы REN-TV

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