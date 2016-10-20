13:15 | ФУТБОЛ — Англия

Айю вернулся к тренировкам

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Полузащитник "Вест Хэма" Андре Айю вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний ганец не играл с августа из-за травмы, полученной в дебютном матче за "молотобойцев" в 1-м туре чемпионата Англии с "Челси" (1:2). 

- Возвращение Айю даст большой импульс "Вест Хэму", - отметил главный тренер "молотобойцев" Славен Билич. - Он хорошо выглядит, а это значит, что медицинский персонал проделал большую работу. Мы все рады. Будем стараться подготовить его к играм как можно быстрее. Не хотим спешить, но здорово, что он вернулся. Он будет тренироваться сегодня и завтра, а там посмотрим на его самочувствие. Вероятно, его не будет в команде в субботнем матче.

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