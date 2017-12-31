"Арсенал" упустил победу в рекордном матче Венгера

"Арсенал" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 21-го тура чемпионата Англии. Игра стала рекордной для главного тренера лондонцев Арсена Венгера - специалист вышел на первое место по количеству матчей в английской премьер-лиге (811). На один поединок меньше у экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

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Премьер-лига

21-й тур

"Вест Бромвич" - "Арсенал" - 1:1 (0:0)

Голы: Макклин, 83 - в свои ворота (0:1). Родригес, 89 - с пенальти (1:1).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Брант (Крыховяк, 72), Ливермор, Родригес, Робсон-Кану (Ньом, 75), Филлипс (Макклин, 72).

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни (Мертесакер, 72), Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 37), Чемберс, Бельерин, Уилшир, Джака, Санчес, Ляказетт, Ивоби (Уэлбек, 74).

Предупреждения: Эванс, 34. Мустафи, 58. Брант, 59. Доусон, 82. Уилшир, 88. Чех, 90+5.

Судья: Дин.

Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".

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