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07:29 | Футбол — Англия

"Арсенал" сыграет с "Донкастером" в 1/16 финала Кубка лиги, "Ливерпуль" - с "Лестером"


В Англии прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка лиги, с которой свой путь в турнире начинают команды премьер-лиги. "Лестер" встретится с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" сыграет с "Вест Бромвичем", "Эвертон" померится силами с "Сандерлендом", а "Арсеналу" будет противостоять "Донкастер", обыгравший в 1/32 финала "Халл Сити" Леонида Слуцкого.

Полностью пары 1/16 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:

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