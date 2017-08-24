"Арсенал" сыграет с "Донкастером" в 1/16 финала Кубка лиги, "Ливерпуль" - с "Лестером"

В Англии прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка лиги, с которой свой путь в турнире начинают команды премьер-лиги. "Лестер" встретится с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" сыграет с "Вест Бромвичем", "Эвертон" померится силами с "Сандерлендом", а "Арсеналу" будет противостоять "Донкастер", обыгравший в 1/32 финала "Халл Сити" Леонида Слуцкого.
Полностью пары 1/16 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:
#CarabaoCup: Round Three draw complete ✅– Carabao Cup (@Carabao_Cup) 24 августа 2017 г.
Here it is in full... pic.twitter.com/9rKFY5RPqR