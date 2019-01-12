"Арсенал" с минимальным счетом уступил "Вест Хэму"

"Арсенал" с минимальным счетом проиграл "Вест Хэму" в матче 22-го тура чемпионата Англии (0:1). Единственный гол забил защитник Деклан Райс.

"Арсенал" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко, "Вест Хэм" с 31 баллом располагается на 8-й строчке.

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Премьер-лига

22-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Арсенал" - 1:0 (0:0)

Гол: Райс, 48.

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл, Насри (Кэрролл, 71), Арнаутович (Снодграсс, 71), Антонио (Обианг, 82), Фелипе Андерсон.

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи (Рэмси, 59), Косьельни, Колашинац, Джака (Торрейра, 59), Мэйтланд-Найлс (Бельерин, 69), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг, Ивоби.

Предупреждения: Мустафи, 46. Колашинац, 60.

Судья: Мосс.

12 января. Лондон. Стадион "London Stadium".

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