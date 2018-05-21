"Арсенал" решил не назначать Артету главным тренером, команду может возглавить Эмери

Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета не возглавит "Арсенал" в следующем сезоне, сообщает Marca. Руководство лондонского клуба сочло его недостаточно опытным специалистом.

Таким образом, 36-летний испанец продолжит работать в штабе Хосепа Гвардиолы либо примет другое предложение. Также издание называет другого кандидата на работу с "Арсеналом" - Унаи Эмери. Тренер покинул "ПСЖ" по окончании сезона, в котором он выиграл все внутренние трофеи.