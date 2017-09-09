"Арсенал" разгромил "Борнмут", "Вест Бромвич" с Рондоном проиграл "Брайтону"

"Арсенал" разгромил "Борнмут" в матче 4-го тура чемпионата Англии - 3:0. Дубль в поединке оформил Дэнни Уэлбек, вошедший с тремя мячами в число лучших бомбардиров турнира. В другом поединке "Брайтон энд Хоув" одолел "Вест Бромвич". В составе проигравшей команды 57 минут провел бывший форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Арсенал" - "Борнмут" - 3:0 (2:0)

Голы: Уэлбек, 6 (1:0). Ляказетт, 27 (2:0). Уэлбек, 50 (3:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Бельерин, Езил, Рэмси (Кокелен, 67), Джака, Уэлбек (Санчес, 75), Ляказетт (Жиру, 75).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, Кук, Мингс (Фрэнсис, 46), Гослинг, Артер, Дефо (Муссе, 71), Кинг, Фрэйзер (Айб, 38).

Предупреждение: Фрэнсис, 76.

Судья: Тэйлор.

"Брайтон & Хоув" - "Вест Бромвич" - 3:1 (1:0)

Голы: Гросс, 45 (1:0). Гросс, 48 (2:0). Хемед, 63 (3:0). Моррисон, 77 (3:1).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно (Росениор, 62), Зуттнер, Даффи, Данк, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Хемед (Маррей, 83), Кноккарт.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Ньом, Доусон, Хегази (Гиббс, 57), Бэрри, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 71), Родригес, Рондон (Берк, 57), Филлипс.

Предупреждения: Марч, 89. Маррей, 90+1.

Судья: Кавана.