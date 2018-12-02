"Арсенал" победил "Тоттенхэм", Обамеянг оформил дубль

"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 4:2. Дубль в составе канониров оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Арсенал" не проигрывает уже 12 матчей и вышел на четвертое место в турнирной таблице, по очкам догнав "Тоттенхэм".

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Премьер-лига

14-й тур

"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 4:2 (1:2)

Голы: Обамеянг, 10 - с пенальти (1:0). Дайер, 30 (1:1). Кейн, 34 - с пенальти (1:2). Обамеянг, 56 (2:2). Ляказетт, 74 (3:2). Торрейра, 77 (4:2).

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи (Гендузи, 71), Колашинац, Бельерин, Холдинг, Мхитарян (Рэмси, 46), Джака, Торрейра, Обамеянг, Ивоби (Ляказетт, 46).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис (Роуз, 82), Фойт, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 80), Сон Хын Мин (Лукас, 80), Кейн.

Предупреждения: Фертонген, 9. Дайер, 32. Мустафи, 37. Джака, 49. Алли, 65. Торрейра, 78. Орье, 90.

Удаление: Фертонген, 85.

Судья: Дин (Англия).

2 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".