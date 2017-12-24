"Арсенал" опередил "Челси" и "МЮ" в борьбе за ямайского форварда "Байера"?

"Арсенал" стал фаворитом в борьбе за нападающего "Байера" Леона Бэйли, утверждает The Mirror. На 20-летнего ямайца также претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.

По данным издания, скауты "Арсенала" просматривали Бэйли в матче 17-го тура чемпионата Германии против "Ганновера" (4:4), где нападающий отметился дублем, и в кубковой игре с менхенгладбахской "Боруссией" (1:0), в которой он забил победный гол.

В этом сезоне Бэйли провел за "Байер" 16 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.