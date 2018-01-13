Арсен Венгер: "Я никогда не хотел уходить из "Арсенала". Зачем мне делать это сейчас?"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не собирается покидать клуб до истечения контракта. Напомним, соглашение рассчитано до лета 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что лондонцев может возглавить Карло Анчелотти.

- Я когда-нибудь собирался покидать "Арсенал"? Нет, - цитирует Goal Венгера. - Зачем мне делать это сейчас? Я всегда оставался верен "Арсеналу", работаю здесь уже 21 год. Я делаю то, что будет лучше для клуба. Не имеет значения, останусь ли я здесь на год или на 10 лет. Это ничего не изменит. Кто бы ни возглавлял команду – я или кто-то другой – он может делать только то, что будет полезно для нее.

Анчелотти в "Арсенале". Первый после бога