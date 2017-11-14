20:39 14 ноября | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Возможно, стану тренером сборной"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не исключает, что в будущем возглавит сборную. Он не исключил, что это случится уже к ЧМ-2022.

– Сейчас мне хочется каждый день участвовать в жизни клуба, потому что в этом суть тренерской работы, – цитирует L’Equipe Венгера. – Но мне не всегда будет хватать сил на ежедневную работу. Возможно, стану тренером сборной. Может быть, это случится уже к чемпионату мира в Катаре. Посмотрим.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Да ты просто тренером для начала попытайся стать, бестрофейник)

20:51 14 ноября

Ivenhoe

Не, они не станут)))

20:48 14 ноября

Anry

А возможно не стануТ)))

20:43 14 ноября