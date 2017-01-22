Арсен Венгер: "Со здоровым Уэлбеком англичане могли бы лучше выступить на Euro-2016"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказал мнение о том, что нападающий Дэнни Уэлбек обрел популярность среди болельщиков благодаря удачному выступлению в составе сборной Англии. По словам специалиста, со здоровым Уэлбеком команда "Трех львов" смогла бы выступить Euro-2016 более удачно.

– Прежде всего, Уэлбек очень популярен, потому что отлично проявил себя в сборной Англии, – приводит goal.com слова Венгера. – Прежде чем получить травму, он был центрфорвардом стартового состава сборной Англии. Команда провалилась на Euro-2016, поэтому многие считают, что со здоровым Уэлбеком англичане могли бы выступить гораздо лучше и пройти Исландию. Есть мнение, что Уэлбек мог спасти турнир для "Трех львов".

Он молодой перспективный нападающий с характером. Хотя, может быть, людям просто жалко парня, который получал не слишком большое количество игровой практики на протяжении двух лет.