Арсен Венгер: "Санчес - животное, которое всегда готово убить соперника"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Манчестер Сити" (2:1 д.в.) в полуфинале Кубка Англии подчеркнул, что его команда заслужила этот успех. Специалист также отметил, что форвард Алексис Санчес, забивший победный гол, останется в команде на следующий год.

- Я очень доволен, сегодня был важный матч, - цитирует BBC Венгера. - В целом мы показали отличную игру не только технически, но и психологически. В концовке мы стали сильнее и заслужили победу.

Когда футболисты показывают свою лучшую игру и полностью сосредоточены, ты их поддерживаешь. Мы были близки к тому, чтобы забить, после перерыва они были хороши. Мы потеряли мяч и пропустили, но показали хороший ответ.

Санчес сегодня был как команда – в начале у него были проблемы, но с каждой минутой он становился все сильнее и сильнее. Он – животное, которое всегда готово убить соперника. Он никогда не сдается. Он будет в "Арсенале" на следующий год, у него контракт, и мы рассчитываем его продлить.

Мы хотим, чтобы команда включалась в больших матчах, и я думаю, что сегодня мы это сделали. Люди сомневались в нас, мы прошли через трудные времена. В таких эпизодах команда или объединяется, или делится, сегодня мы показали правильный ответ.

В финале турнира 27 мая "канониры" сыграют против "Челси".

Трансляция матча "Арсенал" – "Манчестер Сити"