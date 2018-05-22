Арсен Венгер: "По два-три раза отказывал "Реалу" и сборной Англии"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что за время работы в английском клубе он много раз отклонял предложения о работе в других командах. Французский специалист возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год, завоевав за это время 17 трофеев.

– Когда мы построили стадион, банки просили меня уйти на протяжении пяти лет, – цитирует beIN Sports Венгера. – "Реал" звал меня, но я подумал, что не смогу сделать этого, потому что это значило бы предать клуб. Думаю, я отказал "Реалу" два или три раза. Я любил эту команду, когда был ребенком, но я чувствовал, что для "Арсенала" это непростой период. Поработать в "Реале" – искушение, потому что они предлагали мне возможность полного контроля над командой. В итоге, я сказал: "Нет!" Я отказал стольким клубам, что вы бы не поверили. В итоге, я был счастлив там, где был.

Сборная Англии? Я отказывался два или три раза. В то время для меня была важна ежедневная работа. Я много раз говорил, что сборную Англии должен тренировать англичанин. Это большая футбольная страна, у которой достаточно качественных тренеров. Я посчитал, что это мне не подходит.