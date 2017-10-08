Арсен Венгер - о возможном назначении Анчелотти в "Арсенал": "Тренер должен работать так, словно он останется навсегда"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что в его задачи не входит поиск нового наставника команды. Он также добавил, что не знает, кто сменит его на посту главного тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший наставник "Баварии" Карло Анчелотти готов возглавить только "канониров". Венгер работает с клубом с 1996 года.

– Анчелотти? Не знаю, кто сменит меня в "Арсенале" – приводит beIN Sports слова Венгера. – Тренер должен работать так, словно он останется в команде навсегда, потому что эта работа требует абсолютной преданности. Чтобы клуб функционировал правильно, нужно, чтобы все сотрудники хорошо делали свою работу.

Моя работа заключается в том, чтобы подготовить команду к ближайшему матчу и нести ответственность за философию клуба. Задача руководства – найти нового тренера. Это не моя задача.