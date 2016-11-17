Арсен Венгер: "Не считаю нужным описывать наши взаимоотношения с Моуринью"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что перед гостевым матчем 12-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" пожмет руку рулевому "красных дьяволов" Жозе Моуринью, несмотря на непростые взаимоотношения между тренерами. Французский специалист также подчеркнул, что не видит смысла рассказывать об их взаимоотношениях с португальским наставником.

– Я знаю, насколько важно предматчевое рукопожатие главных тренеров перед каждой встречей, – приводит Evening Standart слова Венгера. – Я уважаю этот ритуал и не делаю из матчей соперничества двух тренеров – это в первую очередь борьба между командами. За 20 лет у руля "Арсенала" я выигрывал практически у каждого специалиста в мире, и каждый раз любой наставник бьется за свою команду, не желая досадить своему оппоненту по тренерскому цеху.

Наши взаимоотношения с Моуринью? Честно говоря, не считаю нужным их описывать. Он – грамотный специалист, профессионал своего дела.

Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" состоится 19 ноября. Начало встречи - в 15:30 по московскому времени.