Арсен Венгер: "На 99 процентов уверен, что "Арсенал" еще кого-то купит"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что до закрытия трансферного окна его клуб приобретет новичков. Английская пресса утверждает, что "канониры" завершают сделки по покупке Шкодрана Мустафи из "Валенсии" и Лукаса Переса из "Депортиво".

– Мы работаем над сделками, но они еще недостаточно близки к завершению, – цитирует Goal Венгера. – Подпишем ли кого-нибудь летом? Да, я уверен в этом на 99 процентов. Это был странный трансферный рынок. Я думал, он будет одним из самых простых, а он оказался одним из самых сложных. Последние три дня будут лихорадочными. Сейчас придет пора больших трат.