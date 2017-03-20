Арсен Венгер: "Мое будущее не обязательно будет зависеть от попадания "Арсенала" в четверку"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что его будущее не обязательно будет связано с попаданием команды в первую четверку в турнирной таблице чемпионата Англии. "Канониры" занимают шестое место на данный момент, отставая от четвертого "Ливерпуля" на шесть очков.

- Я считаю, что это не последний результат, - приводит Independent слова Венгера. - Это не обязательно будет связано с попаданием в четверку. Я 20 раз попадал в четверку, так что это не так.