Арсен Венгер: "Гол Жиру – исключительный"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии назвал гол нападающего Оливье Жиру исключительным. Французский форвард отличился "ударом скорпиона".
– Мы провели отличную контратаку на хорошей скорости, Жиру так здорово среагировал на передачу, вот что делает этот гол таким замечательным, – приводит BBC слова Венгера. – Я немного избалован исключительным мастерством моих футболистов за последние годы, но этот гол я запомню именно как исключительный.
Оливье очень хорош на острие атаки, но таких голов я от него никогда не видел.
You wait your whole life for a scorpion kick goal to come along, and two come along in a week! Magnificent from Giroud! #ARSPAL pic.twitter.com/JvwB8fklze– The Football Chrimbo (@FootballRamble) 1 января 2017 г.