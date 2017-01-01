22:41 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Гол Жиру – исключительный"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии назвал гол нападающего Оливье Жиру исключительным. Французский форвард отличился "ударом скорпиона".

– Мы провели отличную контратаку на хорошей скорости, Жиру так здорово среагировал на передачу, вот что делает этот гол таким замечательным, – приводит BBC слова Венгера. – Я немного избалован исключительным мастерством моих футболистов за последние годы, но этот гол я запомню именно как исключительный.

Оливье очень хорош на острие атаки, но таких голов я от него никогда не видел.

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Материалы REN-TV

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