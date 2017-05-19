Арсен Венгер: "Будет ли матч с "Эвертоном" для меня последним? В этом сезоне - да"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на пресс-конференции перед матчем 38-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" в очередной раз ушел от вопроса о своем будущем.

- Будет ли матч с "Эвертоном" для меня последним? В этом сезоне - да, - приводит BBC слова Венгера. - Самое главное сейчас - выиграть матч. Все, что произойдет со мной после этого, менее важно. Хотим выложиться на 100 процентов в заключительной игре.

67-летний специалист возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством команда три раза становилась чемпионом Англии, по шесть раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне "канониры" занимают пятое место в турнирной таблице за один тур до конца чемпионата, отставая от идущего четвертым "Ливерпуля" на одно очко.